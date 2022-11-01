Twitter начал «выделять» правительственные сайты Украины
2022-11-01 15:35
Twitter начал помечать сайты, контролируемые украинскими правительственными организациями.
Twitter начал помечать аккаунты некоторых украинских средств массовой информации, как контролируемые правительством.
На аккаунте появляется отметка: "Медиа, аффилированное с украинским правительством".
Так же помечаются и правительственные аккаунты, например, "Официальный сайт правительства Украины".
Опубликовано: Максим Алексеев
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России
Словарь Collins определил ключевое слово 2022 года и с ним трудно не согласится
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Волочкова встала на защиту Киркорова, оскорбившего журналистку после концерта в БКЗ Питера
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран