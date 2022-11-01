Twitter начал «выделять» правительственные сайты Украины

APS
2022-11-01 15:35

Twitter начал помечать сайты, контролируемые украинскими правительственными организациями.

Twitter начал помечать аккаунты некоторых украинских средств массовой информации, как контролируемые правительством.

На аккаунте появляется отметка: "Медиа, аффилированное с украинским правительством".

Так же помечаются и правительственные аккаунты, например, "Официальный сайт правительства Украины".

Опубликовано: Максим Алексеев