Санду: зимой Молдова может остаться без газа и электроэнергии

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна рискует остаться без поставок природного сжиженного газа и электроэнергии уже наступающей зимой 2022-2023 года.

Выступая перед парламентом Румынии Майя Санду сообщила, что Молдова переживает крупнейший энергетический кризис. Он может привести к тому, что страна попросту останется без газа и электроэнергии текущей зимой.

Она напомнила, что для потребителей за последний тариф увеличился в шесть раз и сейчас остановился на отметке, который вдвое больше, чем в соседней Румынии. Санду также подчеркнула, что ситуация с электроэнергией в стране не менее серьезная, чем с газом.

Ранее протестующие в Кишиневе (столица Молдовы) назвали дату нового антиправительственного марша — 6 ноября 2022 года. Участники протестов требуют отставки Майи Санду и членов правящей партии PAS, а также диалога с Россией о поставках газа.

Накануне правоохранительные органы сообщили, что призывают жителей страны не выходить на улицы в темное время суток. Они также напомнили слова президента о том, что гражданам не будут мешать протестовать пока акции не выйдут из правового поля.