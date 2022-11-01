6 главных ошибок, которые мужчины позволяют себе мужчины в одежде

Не только женщины следят сегодня за собой, но и сильный пол. Мужчины часто ошибаются в выборе образов. Что не так?

Одежда не по размеру - то, чем грешат мужчины. Как правило, они подбирают слишком узкую одежду. А между телом и тканью должно быть несколько сантиметров.

Сочетание джинсов и классических туфель - никуда не годится. В этом случае подойдут кроссовки, ботинки или дезерты.

Одна верхняя одежда на весь сезон - выбор, который никогда не одобрят стилисты. 10 градусов - диапазон, когда куртки или пальто должны сменять друг друга. Да, и спортивная куртка, надетая на деловой костюм - это смотрится ужасно.

Ношение обуви только черного цвета - способ прослыть скучной личностью. Коричневый, белый, сочетание разных цветов ботинок, кроссовок приветствуется сегодня.

Отсутствие яркого цвета в одежде - еще одна типичная ошибка мужчин.

Верхняя одежда короче пиджака смотрится отвратительно, и ни одна уважающая себя девушка не будет водиться с таким кавалером.