Сальдо: в Херсонской области закончат перемещение мирных жителей в течение трех дней

В эфире телепередачи на «Россия 24» временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что перемещение мирных граждан в регионе завершиться в течение трех дней.

Владимир Сальдо отметил, что местные власти рассчитывают завершить перемещение мирных жителей Херсонской области как можно скорее и, не исключил вероятности, что оно закончится и быстрее намеченных трех ближайших дней.

Ранее сообщалось, что в связи с возможность применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) запрещенных методов ведения войны, перемещение мирных жителей Херсонской области расширяется по площади. Также местные власти напомнили о сведениях о подготовке Украиной массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

В Херсоне считают, что существует опасность затопления региона, а также массированное разрушение гражданской инфраструктуры, что создаст гуманитарную катастрофу. Поэтому назначено перемещение мирных жителей.

В прессе уточняют, что во внимание принимается угроза, поэтому гона перемещения мирных жителей расширяется на 15 километров от реки Днепр. Ранее Владимир Сальдо высказался об угрозе подрыва дамбы Каховской ГЭС со стороны ВСУ.