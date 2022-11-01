Соловьев высказался против снятия подозрений с Собчак

Ведущий Владимир Соловьев назвал "позорищем" снятие подозрений с его коллеги Ксении Собчак.

Ведущий телевидения Владимир Соловьев назвал позорищем тот факт, что с журналистки Ксении Собчак сняты подозрения.

Звезда экрана обратился к стражам порядка, призвав тех определиться со своей позицией, то она "проходит в качестве свидетеля, то никак не проходит".

Также Соловьев назвал тех знаменитостей, которые покинули РФ, людьми, выступающими "на стороне зла".