Соловьев высказался против снятия подозрений с Собчак
2022-11-01 15:59
Ведущий Владимир Соловьев назвал "позорищем" снятие подозрений с его коллеги Ксении Собчак.
Ведущий телевидения Владимир Соловьев назвал позорищем тот факт, что с журналистки Ксении Собчак сняты подозрения.
Звезда экрана обратился к стражам порядка, призвав тех определиться со своей позицией, то она "проходит в качестве свидетеля, то никак не проходит".
Также Соловьев назвал тех знаменитостей, которые покинули РФ, людьми, выступающими "на стороне зла".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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