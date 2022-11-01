В России предложили ужесточить закон о передаче данных в военкоматы

В Генеральном штабе Министерства обороны Российской Федерации предложили ужесточить законодательство в части передачи данных в военные комиссариаты.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Минобороны РФ генерал-майор Сергей Побирохин заявил, что законы, касающиеся передачи актуальных данных об изменении семейного положения или состояния здоровья в военные комиссариаты следует серьезно ужесточить.

Во время круглого стола в Совете федерации Сергей Побирохин уточнил, что россияне сами должны сообщать о себе актуальные данные в военкоматы по месту жительства. Однако для этого необходимо ужесточить закон и ответственность. По мнению генерала, военкоматы не в состоянии обработать и обновить 25 миллионов данных самостоятельно.

Предложение военного чиновника направлено на сглаживание ситуаций, когда российских граждан мобилизуют по ошибке. Так, военный комиссар Алтайского края Марат Усманов в сентябре ошибочного мобилизовал уже мобилизованных граждан России.

Усманов заявил, что ошибки действительно случаются в результате того, что граждане России не выполняют свои обязанности по воинскому учету и не сообщают в военный комиссариат актуальные данные о семейном положении и состоянии здоровья.