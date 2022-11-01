В ДНР заявили об обстреле Украинскими войсками Донецкa и Макеевки
В Донецкой Народной Республике заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами.
РИА Новости: Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале: «Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.20 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.23 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров»
Опубликовано: Илья Крылов
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