В ДНР заявили об обстреле Украинскими войсками Донецкa и Макеевки

В Донецкой Народной Республике заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами.

РИА Новости: Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале: «Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.20 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.23 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров»