Медведев: Россия не позволить отобрать у нее присоединенные территории
2022-11-01 16:07
Бывший президент России Дмитрий Медведев высказался о землях, которые РФ присоединила.
Ранее занимавший пост президента Российской Федерации Дмитрий Медведев высказал свою позицию по поводу присоединенных территорий Украины.
По словам Медведева, Россия не позволить отторгнуть у нее занятые в ходе специальной военной операции территории.
"Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей", - приводит РБК слова Медведева.
Такое заявление он сделал после разговора с президентом Зимбабве.
Опубликовано: Николай Скира
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