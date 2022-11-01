Медведев: Россия не позволить отобрать у нее присоединенные территории

Бывший президент России Дмитрий Медведев высказался о землях, которые РФ присоединила.

Ранее занимавший пост президента Российской Федерации Дмитрий Медведев высказал свою позицию по поводу присоединенных территорий Украины.

По словам Медведева, Россия не позволить отторгнуть у нее занятые в ходе специальной военной операции территории.

"Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей", - приводит РБК слова Медведева.

Такое заявление он сделал после разговора с президентом Зимбабве.