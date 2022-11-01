Джабаров: Россия не исключает возобновление участия в зерновой сделке

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что российское правительство не исключает возможности возобновления участия в зерновой сделки с Украиной при посредничестве ООН и Турции.

Владимир Джабаров подчеркнул, что сделка может быть возобновлена в том случае, если России вернут право контроля над судами, выходящими из порта Одессы, а также выходящими кораблями в этот порт. По его словам, на таких условиях препятствий участия в сделке не будет.

При этом Джабаров призвал установить международный контроль на стороне России, которым ранее пользовалась украинская сторона. Он отметил, что именно так канал был использовал для попытки нападения на корабли в Севастополе.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал ООН провести разъяснительную работу с Украиной и гарантировать то, что груз сельскохозяйственной продукции будет исключительно гражданским и не использоваться для нападения на российскую территорию

29 октября 2022 года Вооруженные силы Украины под руководством специалистов из Великобритании атаковали российские корабли в Севастополе. Корабли были как военного, так и гражданского предназначения.