Медведев: Россия готова применить все доступные средства для защиты присоединенных территорий
2022-11-01 16:37
Дмитрий Медведев рассказал о том, как Россия будет защищать присоединенные территории.
Экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва будет защищать присоединенные территории любыми доступными средствами.
Также он добавил, что Россия не позволит никому и никогда отнять у нее территории, которые к ней перешли в ходе СВО.
"Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей", - заявил Медведев.
При этом Медведев отметил, что Донбасс, Запорожье и Херсон вошли в состав России исключительно по воле жителей.
Опубликовано: Николай Скира
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