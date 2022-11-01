Медведев: Россия готова применить все доступные средства для защиты присоединенных территорий

Дмитрий Медведев рассказал о том, как Россия будет защищать присоединенные территории.

Экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва будет защищать присоединенные территории любыми доступными средствами.

Также он добавил, что Россия не позволит никому и никогда отнять у нее территории, которые к ней перешли в ходе СВО.

"Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей", - заявил Медведев.

При этом Медведев отметил, что Донбасс, Запорожье и Херсон вошли в состав России исключительно по воле жителей.