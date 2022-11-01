Новак: соглашение между «Газпромом» и Ираном о проектах может быть достигнуто к концу ноября
Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что подписание соглашения между российской госкорпорацией «Газпром» и Ираном может быть подписано до конца ноября.
Новак выразил надежду, что соглашение станет новым толчком для реализации рентабельных проектов в нефтегазовой сфере. По его словам, «Газпром» намерен выйти на конкретные согласования технических и экономических параметров в ближайшие дни.
Он напомнил, что делегация «Газпрома» работает по конкретным направлениям реализации совместных проектов с Ираном. По его словам, соглашение ожидается в конце ноября и это реальные сроки.
Ранее сообщалось, что иранская сторона закупит у России порядка 9 миллионов кубометров газа для собственных нужд и своповых поставок в третьи страны в рамках соглашения с «Газпромом».
По большому счету, такие закупки являются частью реализации совместных проектов между Ираном и «Газпром». Конкретика пока не называется, однако иранская нефтяная компания также выразила надежду на подписание соглашения в ближайшее время.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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