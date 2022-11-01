ВВС Украины: У нас нет средств защиты против новых российских ракет

В Украинской армии заявили, что страна не может защититься от новых ракет, которые Россия может начать применять.

Спикер ВВС Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что Россия может разместить у границ страны иранские ракеты.

Так как данные ракеты, по словам Игната, являются баллистическими, то у Украины нет средств защиты против этого вида вооружения.

При этом он добавил, что данные ракеты могут быть использованы для нанесения ударов по всей территории Украины.

"Мы будем принимать все средства защиты от этих ракет. Вероятно, они будут доставлены на север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине. По дальности 300 километров — одна ракета, другая — 700 километров. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты", - заявил он.