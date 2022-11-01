Старые полотенца станут как новые, если прибегнуть к этим способам
2022-11-01 16:43
Есть способы не тратиться на новые полотенца, а реанимировать старые, чтобы те выглядели только что купленными.
Первым правилом является то, что полотенца следует стирать отдельно от остальных вещей. Пуговицы и молнии на одежде способны повредить ткань полотенец.
Желательно использовать при стирке гель.
Есть хитрость для того, чтобы вернуть полотенцам былую мягкость. Нужно положить в барабан пару теннисных мячиков.
Применение кондиционеров и отбеливателей негативно сказывается на махровой ткани.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Макрон: Франция поможет Украине укрепить противовоздушную оборону
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Бывшая жена умершего боксера Писарева рассказала о подготовке к похоронам
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ