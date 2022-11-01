Старые полотенца станут как новые, если прибегнуть к этим способам

Есть способы не тратиться на новые полотенца, а реанимировать старые, чтобы те выглядели только что купленными.

Первым правилом является то, что полотенца следует стирать отдельно от остальных вещей. Пуговицы и молнии на одежде способны повредить ткань полотенец.

Желательно использовать при стирке гель.

Есть хитрость для того, чтобы вернуть полотенцам былую мягкость. Нужно положить в барабан пару теннисных мячиков.

Применение кондиционеров и отбеливателей негативно сказывается на махровой ткани.