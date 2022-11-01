Соболев: Не исключена новая волна мобилизации

В Госдуме Российской Федерации заявили о возможной новой волне мобилизации.

По заявлениям член комитета по обороне Виктора Соболева, если боевые действия перекинутся на территорию России, то потребуется вторая волна полной мобилизации.

Так же Соболев добавил: «Думаю, всё будет зависеть от военно-политической обстановки, которая сложится в дальнейшем. Если как сейчас, военные действия только на территории Украины, я думаю, мобилизации, которая состоялась, будет достаточно. А если агрессия со стороны западных стран будет наращивать усилия против России, безусловно, нужна будет мобилизация. Но если обстановка будет развиваться негативно, нам нужна будет, наверное, уже не частичная, а полная мобилизация. И тогда, конечно, будет новый указ. Но я думаю, этого не случится».