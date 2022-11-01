В Украину для встречи с администрацией Зеленского прибыла помощник госсекретаря США

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла на территорию Украины для того, чтобы «продемонстрировать непоколебимую поддержку» с американской стороны.

Карен Донфрид отметила, что поддержка Вашингтона будет оказываться украинской стороне «столько, сколько это будет необходимо». По сути, она повторила слова американского лидера Джо Байденго, которые он произнес при выделении очередного пакета финансирования Украине.

Донфрид встретится с представителями администрации президента Украины Владимира Зеленского, а также с высшими должностными лицами Министерства иностранных дел и другими членами кабинета министров Украины.

В Государственном департаменте США отметили, что стороны намерены обсудить помощь в области энергетики и безопасности, а также проработать реформу по восстановлению Украины.

Ранее Карен Донфрид заявила, что американская сторона намерена обеспечить для Украины «максимально сильную позицию» к моменту начала мирных переговоров с Россией. Она не уточнила, как скоро на это будет готова украинская сторона.