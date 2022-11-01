Командование Швеции за размещение ядерного вооружения
2022-11-01 16:57
Микаэль Бюден - Командующий ВС Швеции рекомендовал не устанавливать каких-либо ограничений перед вступлением страны в НАТО.
РИА Новости: Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рекомендует правительству не устанавливать каких-либо ограничений перед вступлением страны в НАТО, так же по отношению размещения ядерного оружия на территории королевства
Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия.
Опубликовано: Илья Крылов
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