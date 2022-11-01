ВСУ обстреляли село Козинка в Белгородской области, есть один пострадавший
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал об обстреле со стороны Украины села Козинка Грайворонского городского округа.
Во вторник после полудня, 1 ноября 2022 года, губернатор белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа.
Гладков уточнил, что в результате атаки со стороны Украины несколько снарядов ВСУ попали на территорию фермерского хозяйства, где в настоящее время горит столовая, повреждены несколько ангаров и автомобиль.
Отмечается, что по предварительным данным, при при обстреле украинской армией белгородского села пострадал один мирный житель, которому оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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