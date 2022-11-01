Вице-премьер РФ Новак: Россия начала расследование терактов на «Северном потоке»

Российская Федерация начала собственное расследование терактов на трубоводах "Севрный поток

Российский вице-премьер Александр Новак раскрыл новые подробности о ситуации вокруг трубопроводов "Северного потока".

По его словам, Российская Федерация уже начала собственное расследование терактов на обеих ветках газопровода.

"Россия начала обследование "Северных потоков" – вице-премьер Новак", - пишет "Комсомольская правда".

Также сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вина за теракты лежит на спецслужбах Великобритании.