Вице-премьер РФ Новак: Россия начала расследование терактов на «Северном потоке»
2022-11-01 17:03
Российская Федерация начала собственное расследование терактов на трубоводах "Севрный поток
Российский вице-премьер Александр Новак раскрыл новые подробности о ситуации вокруг трубопроводов "Северного потока".
По его словам, Российская Федерация уже начала собственное расследование терактов на обеих ветках газопровода.
"Россия начала обследование "Северных потоков" – вице-премьер Новак", - пишет "Комсомольская правда".
Также сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вина за теракты лежит на спецслужбах Великобритании.
Опубликовано: Николай Скира
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