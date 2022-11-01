IOWA скоро станет мамой в первый раз

Певицу Катю IOWA(Екатерину Иванчикову) заметили в магазине детской одежды. Артистка была одета в свободную одежду, но ее округлившийся живот был заметен.

35-летняя исполнительница Катя IOWA была замечена в магазине одежды для малышей. Фанаты певицы заподозрили ее в беременности.

Артистка одела свободные свитер и брюки, но округлившийся животик IOWA скрыть не смогла.

Екатерина замужем за гитаристом Леонидом Терещенко. Свадьбу влюбленные сыграли в 2012 году. Через 4 года звезды обвенчались.