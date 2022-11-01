Бывшая жена умершего боксера Писарева рассказала о подготовке к похоронам

Экс-супруга известного боксера Писарева, который скончался во сне, рассказала о подготовке похорон.

1 ноября во сне скончался 33-летний российский боец смешанных единоборств Писарев.

Бывшая жена боксера Ирина Левченко рассказала журналистам о том, что сейчас происходит в его семье и о подготовке к похоронам.

По словам Левченко, родители пребывают в глубоком шоке от трагедии.

"Отец в шоке, мать в трансе. Они готовятся к похоронам. Как мне передали со слов медиков, что (была) остановка дыхания. Все. А уж что привело к этому... подробностей не знаю", – пояснила Левченко.

Сама девушка прожила с Писаревым 11 лет, поэтому продолжает поддерживать контакт с его семьей и помогает организовывать похороны.