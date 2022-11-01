Макрон: Франция поможет Украине укрепить противовоздушную оборону

APS
2022-11-01 17:21

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том что Франция поможет Украине укрепить противовоздушную оборону.

1 ноября как отметили в Елисейском дворце, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том что Франция поможет Украине укрепить противовоздушную оборону.

Также Эмманюэль Макрон сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Франция поможет Украине подготовиться к предстоящей зиме, отметили в Елисейском дворце.

Опубликовано: Илья Крылов