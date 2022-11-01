Макрон: Франция поможет Украине укрепить противовоздушную оборону
2022-11-01 17:21
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том что Франция поможет Украине укрепить противовоздушную оборону.
1 ноября как отметили в Елисейском дворце, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том что Франция поможет Украине укрепить противовоздушную оборону.
Также Эмманюэль Макрон сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Франция поможет Украине подготовиться к предстоящей зиме, отметили в Елисейском дворце.
Опубликовано: Илья Крылов
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