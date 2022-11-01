Агенты ФСБ обнаружили тайник с оружием в Волгоградской области

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области обнаружили тайник с оружием под Волгоградом.

1 ноября пресс-служба Управления ФСБ России по волгоградской области сообщила представителям СМИ о том, что сотрудники силового ведомства обнаружили схрон с оружием под Волгоградом, которое принадлежало ранее существовавшей ОПГ.

Отмечается, что из обнаруженного агентами ФСБ тайника изъяты 5 автоматов АКС-74У, 4 реактивных противотанковых гранаты РПГ-18 «Муха», 2 самодельных глушителя на автомат АК-74.

По данному факту в Волгоградской области, в соответствии со статьёй 222 УК РФ, возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.