Новак: Россия приступила к изучению причин взрывов на «Северных потоках»
2022-11-01 17:33
Вице-премьер РФ Александр Новак утверждает, что причины разгерметизации "Северных потоках" и взрывов на трубопроводах уже исследуются российскими экспертами.
1 ноября издание ТАСС опубликовало интервью с российским вице-премьером Александром Новаком, который сообщил, что эксперты РФ от компании "Газпром" начали изучение причин взрывов на "Северных потоках" в Балтийском море, ежедневно докладывая в Москву о новой поступающей информации.
При этом Новак подчёркивает, что администрация "Газпрома" пока не может обнародовать никаких заключений и документов, поскольку работа началась недавно, однако данный процесс является крайне интенсивным и может привести к быстрым результатам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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