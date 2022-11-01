Новак: Россия приступила к изучению причин взрывов на «Северных потоках»

Вице-премьер РФ Александр Новак утверждает, что причины разгерметизации "Северных потоках" и взрывов на трубопроводах уже исследуются российскими экспертами.

1 ноября издание ТАСС опубликовало интервью с российским вице-премьером Александром Новаком, который сообщил, что эксперты РФ от компании "Газпром" начали изучение причин взрывов на "Северных потоках" в Балтийском море, ежедневно докладывая в Москву о новой поступающей информации.

При этом Новак подчёркивает, что администрация "Газпрома" пока не может обнародовать никаких заключений и документов, поскольку работа началась недавно, однако данный процесс является крайне интенсивным и может привести к быстрым результатам.