Элджей продал дорогой авто, чтобы отдать долги Ивлеевой

Известный исполнитель Элджей вынужден был продать свой дорогостоящий автомобиль, чтобы рассчитаться с долгами со своей экс-возлюбленной Катей Ивлеевой.

Журналистка Алена Жигалова высказалась по поводу решения Элджея продать один из его роскошых авто.

Жигалова уверена, что певец расстался со своим Cadillac из-за долгов экс-супруги Насти Ивлеевой. Бывшая возлюбленная музыканта должна 9 000 000 российских рублей арендаторам помещения, где звезда телевидения намерена открыть собственный бар, но не сделала этого.

Жигалова подметила, что Элджей просит за машину 10 000 000 рублей, а долг Ивлеевой - 9 000 000.