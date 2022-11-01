Элджей продал дорогой авто, чтобы отдать долги Ивлеевой
2022-11-01 17:43
Известный исполнитель Элджей вынужден был продать свой дорогостоящий автомобиль, чтобы рассчитаться с долгами со своей экс-возлюбленной Катей Ивлеевой.
Журналистка Алена Жигалова высказалась по поводу решения Элджея продать один из его роскошых авто.
Жигалова уверена, что певец расстался со своим Cadillac из-за долгов экс-супруги Насти Ивлеевой. Бывшая возлюбленная музыканта должна 9 000 000 российских рублей арендаторам помещения, где звезда телевидения намерена открыть собственный бар, но не сделала этого.
Жигалова подметила, что Элджей просит за машину 10 000 000 рублей, а долг Ивлеевой - 9 000 000.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Разработан план эвакуации для каждого региона Украины
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
«Единая Россия» передумала вводить уголовную ответственность за уклонение от мобилизации
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России