Макрон пообещал Зеленскому, что Франция поможет Украине пережить грядущую зиму

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому помочь Украине пережить грядущую суровую зиму.

1 ноября пресс-служба Елисейского дворца рассказала о состоявшемся телефонном разговоре между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Макрон заверил Зеленского, что Франция поможет Украине пережить грядущую зиму в столь непростых условиях.

Помимо прочего французский лидер пообещал своему украинскому коллеге, что Париж окажет содействие Киеву в восстановлении водной и энергетической инфраструктуры, а также в укреплении систем противовоздушной обороны.