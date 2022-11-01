Макрон пообещал Зеленскому, что Франция поможет Украине пережить грядущую зиму
2022-11-01 17:48
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому помочь Украине пережить грядущую суровую зиму.
1 ноября пресс-служба Елисейского дворца рассказала о состоявшемся телефонном разговоре между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора Макрон заверил Зеленского, что Франция поможет Украине пережить грядущую зиму в столь непростых условиях.
Помимо прочего французский лидер пообещал своему украинскому коллеге, что Париж окажет содействие Киеву в восстановлении водной и энергетической инфраструктуры, а также в укреплении систем противовоздушной обороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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