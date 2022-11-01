ВСУ обстреляли село Козинка: есть пострадавший

В Белгородской области есть один пострадавший при обстреле ВСУ села Козинка.

1 ноября Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале сообщил, что при обстреле ВСУ попало село Козинка, в котором по предварительным данным есть один пострадавший, которому уже оказана вся нужная медицинская помощь.

Также он добавил, что оперативные и аварийные службы находятся на территории и до сих пор продолжается подомовой обход местности, уточняется, что глава округа Геннадий Бондарев тоже находится на месте происшествия.