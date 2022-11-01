ВСУ обстреляли село Козинка: есть пострадавший
2022-11-01 17:53
В Белгородской области есть один пострадавший при обстреле ВСУ села Козинка.
1 ноября Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале сообщил, что при обстреле ВСУ попало село Козинка, в котором по предварительным данным есть один пострадавший, которому уже оказана вся нужная медицинская помощь.
Также он добавил, что оперативные и аварийные службы находятся на территории и до сих пор продолжается подомовой обход местности, уточняется, что глава округа Геннадий Бондарев тоже находится на месте происшествия.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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