МО РФ: Шойгу провел переговоры по телефону со своим турецким коллегой

Министерство обороны России сообщило, что Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции.

Во вторник вечером Министерство обороны России сообщило, что генерал армии Сергей Шойгу по инициативе турецкой стороны провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

В ходе состоявшегося разговора Шойгу обсудил с министром обороны Турции приостановку Россией реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.

Ранее сообщалось, что Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота, находящиеся на рейде в Севастополе.