МО РФ: Шойгу провел переговоры по телефону со своим турецким коллегой
Министерство обороны России сообщило, что Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции.
Во вторник вечером Министерство обороны России сообщило, что генерал армии Сергей Шойгу по инициативе турецкой стороны провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.
В ходе состоявшегося разговора Шойгу обсудил с министром обороны Турции приостановку Россией реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.
Ранее сообщалось, что Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота, находящиеся на рейде в Севастополе.
Опубликовано: Елена Калиновская
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