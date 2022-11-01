Шепелев, сделав процедуру МРТ, чуть не умер от страха
2022-11-01 17:54
Ведущий Дмитрий Шепелев решил сделать процедуру МРТ. После того как он открыл глаза, его окружала куча людей в белых халатах. Оказалось, переполох был напрасным.
Дмитрий Шепелев решил сделать в платной клинике процедуру МРТ.
Звезда экрана вспоминает, что как лежал в аппарате МРТ, когда ему делали снимки головного мозга.
Процедура не из приятных, двигаться нельзя. Открыв глаза, Дмитрий увидел людей в белых халатах, один из которых произнес: "Вы только не волнуйтесь!“.
Страх овладевает ведущим. Через час оказалось, что тревога была ложной.
Шепелев признался, что с того дня стал седеть.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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