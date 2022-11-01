Шепелев, сделав процедуру МРТ, чуть не умер от страха

Ведущий Дмитрий Шепелев решил сделать процедуру МРТ. После того как он открыл глаза, его окружала куча людей в белых халатах. Оказалось, переполох был напрасным.

Дмитрий Шепелев решил сделать в платной клинике процедуру МРТ.

Звезда экрана вспоминает, что как лежал в аппарате МРТ, когда ему делали снимки головного мозга.

Процедура не из приятных, двигаться нельзя. Открыв глаза, Дмитрий увидел людей в белых халатах, один из которых произнес: "Вы только не волнуйтесь!“.

Страх овладевает ведущим. Через час оказалось, что тревога была ложной.

Шепелев признался, что с того дня стал седеть.