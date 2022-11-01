Минобороны РФ: Шойгу обсудил с министром обороны Турции Акаром «зерновую сделку»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром по вопросу «зерновой сделки».

1 ноября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации рассказала о состоявшемся телефонном разговоре между Сергеем Шойгу и министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что Шойгу обсудил с Акаром приостановку участия России в сделке по вывозу зерна из портов Украины в рамках «черноморской зерновой инициативы».