Минобороны РФ: Шойгу обсудил с министром обороны Турции Акаром «зерновую сделку»
2022-11-01 17:58
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром по вопросу «зерновой сделки».
1 ноября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации рассказала о состоявшемся телефонном разговоре между Сергеем Шойгу и министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что Шойгу обсудил с Акаром приостановку участия России в сделке по вывозу зерна из портов Украины в рамках «черноморской зерновой инициативы».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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