МИД РФ: Киев должен гарантировать безопасность зернового коридора в Черном море
2022-11-01 17:58
Министерство иностранных дел России рассказало о требованиях Москвы к Украине для восстановления действия зерновой сделки.
Во вторник МИД России опубликовал новый пресс-релиз, который прокомментировал выход Москвы из зерновой сделки после недавнего обстрела российского Черноморского флота в Севастополе беспилотниками вооружённых сил Украины.
В пресс-релизе Министерства иностранных дел РФ утверждается, что для качественного возобновления зерновой сделки с участием Москвы Киев обязан предоставить исчерпывающие гарантии неиспользования зерновых гуманитарных коридоров в собственных целях военного характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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