МИД РФ: Киев должен гарантировать безопасность зернового коридора в Черном море

Министерство иностранных дел России рассказало о требованиях Москвы к Украине для восстановления действия зерновой сделки.

Во вторник МИД России опубликовал новый пресс-релиз, который прокомментировал выход Москвы из зерновой сделки после недавнего обстрела российского Черноморского флота в Севастополе беспилотниками вооружённых сил Украины.

В пресс-релизе Министерства иностранных дел РФ утверждается, что для качественного возобновления зерновой сделки с участием Москвы Киев обязан предоставить исчерпывающие гарантии неиспользования зерновых гуманитарных коридоров в собственных целях военного характера.