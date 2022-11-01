Макрон пообещал Зеленскому укрепить противовоздушную оборону Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского в том, что Париж посодействуют укреплению украинских систем ПВО.

1 ноября российское информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу французского Елисейского дворца сообщило, что накануне состоялся телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, в рамках которого президент Франции пообещал, что Париж примет непосредственное участие в усилении систем ПВО на территории Украины для защиты украинских военных и гражданских объектов.

Также Макрон заверил Зеленского, что при его президентстве Франция обещает Украине помочь с подготовкой к предстоящей зиме, укрепив украинскую энергобезопасность.