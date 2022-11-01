Чай, теплый душ и горячий обед помогут быстро согреться в холода
Горячие процедуры быстро избавят человека от чувства озноба и холода в конечностях.
Вернувшись домой с холодной улицы можно согреться горячими чаем, душем и обедом. Причем, именно в такой последовательности.
Теплый чай с добавлением корицы, имбиря, облепихи или меда начнет разогревать организм.
Горячая ванна с маслами или душ поможет завершить холодный день с комфортом.
Если же день еще не окончен и предстоят какие-то дела, то после процедуры обязательно нужно надеть на ноги теплые носки.
Горячий и сытный обед (ужин), особенно суп или бульон с мясом, поможет быстро пополнить запас истраченной на холоде энергии.
Есть один важный нюанс: сразу с мороза ни в коем случае нельзя лезть в горячую ванну. Из-за резкого перепада температур может нарушиться работа сосудов.
Опубликовано: Наталья Павлова
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