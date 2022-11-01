Чай, теплый душ и горячий обед помогут быстро согреться в холода

Горячие процедуры быстро избавят человека от чувства озноба и холода в конечностях.

Вернувшись домой с холодной улицы можно согреться горячими чаем, душем и обедом. Причем, именно в такой последовательности.

Теплый чай с добавлением корицы, имбиря, облепихи или меда начнет разогревать организм.

Горячая ванна с маслами или душ поможет завершить холодный день с комфортом.

Если же день еще не окончен и предстоят какие-то дела, то после процедуры обязательно нужно надеть на ноги теплые носки.

Горячий и сытный обед (ужин), особенно суп или бульон с мясом, поможет быстро пополнить запас истраченной на холоде энергии.

Есть один важный нюанс: сразу с мороза ни в коем случае нельзя лезть в горячую ванну. Из-за резкого перепада температур может нарушиться работа сосудов.