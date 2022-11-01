Шойгу и министр обороны Турции Акар обсудили выход России из зерновой сделки

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу и его коллега из Турции Хулуси Акар провели телефонные переговоры вечером 1 ноября.

Вечером вторника пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российский министр обороны Сергей Шойгу и лидер Минобороны Турции Хулуси Акар провели новый раунд телефонных переговоров.

В ходе беседы Шойгу рассказал Акару о причинах выхода России из зерновой сделки с Киевом, Анкарой и ООН, которая предполагает сотрудничество всех сторон соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции и в частности зерна с территории Украины.

В тот же день Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган также провели телефонную беседу, во время который турецкий лидер выразил уверенность, что вместе Москва, Анкара, Киев и ООН найдут компромисс, который позволит России вернуться к зерновой сделке.