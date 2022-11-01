Медведев: Запад провоцирует Россию применить ядерное оружее

Медведев заявил о провокациях Запада на мировую войну РФ с применением ядерного оружия.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем telegram-канале сообщил, что Запад провоцируют мировою войну, в которой будет применено ядерное уружее, и окончательная победа России может это остановить.

Также он заявил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт из-за риска начала ядерной войны между РФ и Западом, а так же в своем пресс-релизе он добавил, что Донецкая и Луганская народные республики и Херсонская и Запарожская область будет включена в Российскую Федерацию навсегда и отторгнуть их никому Россия не позволит.