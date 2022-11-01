Бородина рассказала, почему не занимается спортом

Ведущая телевидения Ксения Бородина рассказала, почему пренебрегает занятиями спорта.

Известная ведущая ТВ Ксения Бородина не посещает тренажерных залов и фитнес-центров.

39-летняя знаменитость убеждена, что ей не нужны специальные спортивные нагрузки для поддержания формы, так как она без того хорошо выглядит, о чем сообщает "INFORMING".

Бородина предпочитает выполнять упражнения сама на тренажерах 40 минут, после делает гимнастику для спины у врача в специальном учреждении здравоохранения.