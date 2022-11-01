Бородина рассказала, почему не занимается спортом
2022-11-01 18:29
Ведущая телевидения Ксения Бородина рассказала, почему пренебрегает занятиями спорта.
Известная ведущая ТВ Ксения Бородина не посещает тренажерных залов и фитнес-центров.
39-летняя знаменитость убеждена, что ей не нужны специальные спортивные нагрузки для поддержания формы, так как она без того хорошо выглядит, о чем сообщает "INFORMING".
Бородина предпочитает выполнять упражнения сама на тренажерах 40 минут, после делает гимнастику для спины у врача в специальном учреждении здравоохранения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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