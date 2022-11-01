Разработан план эвакуации для каждого региона Украины

Денис Шмыгаль: Был разработан план экстренной эвакуации для каждого региона Украины.

1 ноября Премьер министр Украины Денис Шмыгаль в своем пресс-релизе заявил, что в экстренных случаях нужно будет прибегать к переселению людей и на этот случай разработан план эвакуации для всех регионов Украины.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что если ситуация с перебоями в электроэнергии максимально ухудшится, то жители Киевской области могут переехать в другие регионы страны, так же следует отметить, что из-за повреждения крупного энергетического украинского объекта с 19 октября начались временные отключения электроэнергии на Украине.