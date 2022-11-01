Разработан план эвакуации для каждого региона Украины
Денис Шмыгаль: Был разработан план экстренной эвакуации для каждого региона Украины.
1 ноября Премьер министр Украины Денис Шмыгаль в своем пресс-релизе заявил, что в экстренных случаях нужно будет прибегать к переселению людей и на этот случай разработан план эвакуации для всех регионов Украины.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что если ситуация с перебоями в электроэнергии максимально ухудшится, то жители Киевской области могут переехать в другие регионы страны, так же следует отметить, что из-за повреждения крупного энергетического украинского объекта с 19 октября начались временные отключения электроэнергии на Украине.
Опубликовано: Анастасия Меллер
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Лидер молдавских оппозиционеров Шор предложил выслать из страны посла США
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Пригожин назвал рейтинг артистов ВЦИОМ фальсификацией из-за отсутствия в нем Агутина, Басты и Шнурова
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России