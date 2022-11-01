Пригожин назвал рейтинг артистов ВЦИОМ фальсификацией из-за отсутствия в нем Агутина, Басты и Шнурова
2022-11-01 18:44
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал рейтинг ВЦИОМа обманом, так как в списке отсутствуют такие певцы, как Леонид Агутин, Баста, Сергей Шнуров.
Продюсер Иосиф Пригожин возмущен итогами исследования ВЦИОМа, где лучшими артистами признаны Олег Газманов и Полина Гагарина.
Пригожин в интервью "NEWS" назвал рейтинг "фальсификация", так как в числе известных артистов не было ни рэпера Басты, ни солиста "Ленинград" Сергея Шнурова, ни Леонида Агутина, который востребован как никто другой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Пригожин назвал рейтинг артистов ВЦИОМ фальсификацией из-за отсутствия в нем Агутина, Басты и Шнурова
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