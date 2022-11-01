Лидер молдавских оппозиционеров Шор предложил выслать из страны посла США
Лидер молдавской партии Илан Шор предложил объявить посла США Кента Логсдона персоной нон грата.
1 ноября лидер оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор заявил, что посла США в Кишиневе Кента Логсдона нужно объявить persona non grata, такое заявление он опубликовал в видеообращении на сайте политорганизации.
По словам Шора, американский посол нарушил все правила дипломатии, когда в эфире телешоу стал диктовать четкие инструкции действующему президенту страны Майе Санду и правительству.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии, проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября, протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом и критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.
Опубликовано: Елена Калиновская
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Краснооктябрьский в Белгородской области
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Путин предложил отправить семьи участников спецоперации в турпоездки
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России