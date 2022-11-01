Лидер молдавских оппозиционеров Шор предложил выслать из страны посла США

Лидер молдавской партии Илан Шор предложил объявить посла США Кента Логсдона персоной нон грата.

1 ноября лидер оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор заявил, что посла США в Кишиневе Кента Логсдона нужно объявить persona non grata, такое заявление он опубликовал в видеообращении на сайте политорганизации.

По словам Шора, американский посол нарушил все правила дипломатии, когда в эфире телешоу стал диктовать четкие инструкции действующему президенту страны Майе Санду и правительству.

Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии, проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября, протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом и критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.