Разин объявил о новом Ласковом мае без Шатунова

Андрей Разин объявил о создании нового "Ласкового мая" после смерти исполнителя Юрия Шатунова.

Продюсер Андрей Разин сообщил, что через 3 месяца из Сети будет ликвидирован весь пиратский контент, касающийся Юрия Шатунова и "Ласкового мая". Патенты на творчество коллектива и его легендарного вокалиста переданы американской компании, о чем сообщает "КП" со ссылкой на слова продюсера.

Разин утверждает, что собирается набрать новых музыкантов в "Ласковый май".

Его команда создаст в соцсетях страницу новой группы.