Разин объявил о новом Ласковом мае без Шатунова
2022-11-01 19:01
Андрей Разин объявил о создании нового "Ласкового мая" после смерти исполнителя Юрия Шатунова.
Продюсер Андрей Разин сообщил, что через 3 месяца из Сети будет ликвидирован весь пиратский контент, касающийся Юрия Шатунова и "Ласкового мая". Патенты на творчество коллектива и его легендарного вокалиста переданы американской компании, о чем сообщает "КП" со ссылкой на слова продюсера.
Разин утверждает, что собирается набрать новых музыкантов в "Ласковый май".
Его команда создаст в соцсетях страницу новой группы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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