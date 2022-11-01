Хиллари Клинтон подала в суд на Трампа
Хиллари Клинтон подала в суд на Дональда Трампа с требованием 1 миллиона долларов.
Агенство Bloomberg сообщило, что бывший кандидат в презденты США и член Демократической партии Хиллари Клинтон подала в суд на 45-го президента США и миллиардера Дональда Трампа требуя возмещения ущерба оцененного в 1 миллион долларов.
Также в данном агентстве отмечалось, что Клинтон требует взыскать данную сумму с Трампа в качестве компенсации судебных издержек и расходов, понесенные ею и её кампания в 2016 году за подачу бывшего президента США необоснованного отклоненного окружным судом США иска против неё, в котором говорилось о попытке повлиять на исход выборов 2016 и о сговоре с Россией.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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