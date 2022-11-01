Лучи в короне Статуи Свободы символизируют семь континентов и семь морей

В свое время символ американской демократии был подарен жителям США французами.

"Семь морей" - это идиома, в свое время означавшая понятие всего Мирового океана.

С XIX века этими океанами считались Ледовитый, Север и Юг Атлантического океана, Индийский, Север и Юг Тихого океана и Южный океан.

Под "семью континентами" в англоговорящих странах понимали разделение земель на Африку, Азию, Европу, Северную и Южную Америку, Австралию и Антарктиду.

Именно такое разделение и отображено в лучах короны этой колоссальной скульптуры.