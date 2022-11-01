КГБ обнародовало данные о планах Польши ввести войска в Беларусь

Во вторник глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил, что польские военные могут осуществить попытку интервенции на суверенные белорусские земли.

Председательствующий в белорусском Комитете государственной безопасности Иван Тертель уведомляет, что ведомство имеет данные о том, что иностранный контингент, который может быть представлен военным блоком НАТО, намеревается осуществить попытку передислокации своих войск на территорию Беларуси.

Тертель утверждает, что белорусские военные осведомлены о возможной угрозе со стороны соседнего государства и готовы оперативно реагировать на недружественные планы Варшавы.