КГБ обнародовало данные о планах Польши ввести войска в Беларусь
2022-11-01 19:26
Во вторник глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил, что польские военные могут осуществить попытку интервенции на суверенные белорусские земли.
Председательствующий в белорусском Комитете государственной безопасности Иван Тертель уведомляет, что ведомство имеет данные о том, что иностранный контингент, который может быть представлен военным блоком НАТО, намеревается осуществить попытку передислокации своих войск на территорию Беларуси.
Тертель утверждает, что белорусские военные осведомлены о возможной угрозе со стороны соседнего государства и готовы оперативно реагировать на недружественные планы Варшавы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Краснооктябрьский в Белгородской области
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Путин предложил отправить семьи участников спецоперации в турпоездки
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России