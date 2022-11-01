Путин и Эрдоган договорились расследовать атаку ВСУ на корабли ЧМ в Севастополе

Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, обсудив зерновую сделку и нападение украинских беспилотников на российские корабли Черноморского флота.

Вечером 1 ноября по инициативе Анкары состоялась телефонная беседа Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в рамках которой лидеры двух стран признали необходимость скрупулёзного расследования инцидента с нападением дронов ВСУ на корабли российского Черноморского флота в севастопольской бухте.

Путин заявил Эрдогану, что Киев обязан предоставить доказательства своего нежелания использовать гуманитарные коридоры для исполнения военных задач, поскольку это нарушает зерновую сделку, из-за чего Москва ранее объявила о приостановке своего в ней участия.