Путин и Эрдоган договорились расследовать атаку ВСУ на корабли ЧМ в Севастополе
Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, обсудив зерновую сделку и нападение украинских беспилотников на российские корабли Черноморского флота.
Вечером 1 ноября по инициативе Анкары состоялась телефонная беседа Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в рамках которой лидеры двух стран признали необходимость скрупулёзного расследования инцидента с нападением дронов ВСУ на корабли российского Черноморского флота в севастопольской бухте.
Путин заявил Эрдогану, что Киев обязан предоставить доказательства своего нежелания использовать гуманитарные коридоры для исполнения военных задач, поскольку это нарушает зерновую сделку, из-за чего Москва ранее объявила о приостановке своего в ней участия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
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