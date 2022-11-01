Dnevnik Nove TV: хорваты не поддерживают инициативу обучения украинских солдат

Большинство жителей Хорватии против учений украинских военных на территории их страны.

1 ноября хорватский телеканал Dnevnik Nove TV сообщил, что по данным опроса- большинство жителей Хорватии против обучения украинских военных на территории их страны .

Сообщается, что 57%опрошенных высказались против обучения, поддержав точку зрения президента страны Зорана Милановича.

Ранее Миланович заявил, что как Верховный главнокомандующий Хорватии не позволит в этом учувствовать стране, так как это может привести конфликт в саму Хорватию к тому же сам конфликт на Украине он назвал источником наживы для политических позеров и людей низкой морали.