Зеленский: ракеты и дроны-камикадзе РФ уничтожили 40% энергетических объектов Украины

Владимир Зеленский рассказал об уничтожении сорока процентов объектов украинской энергетики в результате российских ударов.

Вечером вторника Владимир Зеленский публично заявил, что с 10 октября Россия участила массированные удары и атаки дронов-камикадзе на украинские объекты энергетики, ввиду чего к текущему моменту от тридцати до сорока процентов энергетической инфраструктуры Украины полностью уничтожено.

Также Зеленский утверждает, что Киев сумел приостановить новые российские ракетные атаки на объекты энергетики страны, а повреждённые и ликвидированные Россией предприятия будут отстроены заново.