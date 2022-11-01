Зеленский: ракеты и дроны-камикадзе РФ уничтожили 40% энергетических объектов Украины
2022-11-01 19:42
Владимир Зеленский рассказал об уничтожении сорока процентов объектов украинской энергетики в результате российских ударов.
Вечером вторника Владимир Зеленский публично заявил, что с 10 октября Россия участила массированные удары и атаки дронов-камикадзе на украинские объекты энергетики, ввиду чего к текущему моменту от тридцати до сорока процентов энергетической инфраструктуры Украины полностью уничтожено.
Также Зеленский утверждает, что Киев сумел приостановить новые российские ракетные атаки на объекты энергетики страны, а повреждённые и ликвидированные Россией предприятия будут отстроены заново.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Кличко: в Киеве создадут более 1 тысячи пунктов обогрева для киевлян
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Краснооктябрьский в Белгородской области
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России