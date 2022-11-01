Тертель: 101 дивизия ВДВ США нападёт на Беларусь с территории Польши
2022-11-01 19:46
Возглавляющий КГБ в Беларуси Иван Тертель рассказал о намерениях НАТО атаковать белорусское государство.
1 ноября глава Комитета Госдартсвенной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель сообщил, что в распоряжении его ведомства оказалась конфиденциальная информация, которая свидетельствует о планах Польши содействовать вводу войск блока НАТО на белорусские территории.
По данным Тертеля, сейчас в Польше базируется 101-ая дивизия ВДВ США с наименованием "Кричащие орлы", которая может попытаться атаковать Беларусь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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