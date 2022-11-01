КГБ Беларуси заявило о подготовке вторжения со стороны Польши

APS
2022-11-01 19:49

Со стороны Польши на территорию Беларуси могут быть введены иностранные войска.

Председатель КГБ Республики Беларусь Иван Тертель заявил об угрозе вторжения на территорию страны.

По словам Тертеля, которые приводит информационное агентство ТАСС, вторжение можыть начаться со стороны Польши.

"Белоруссии известно о планах по возможному вводу на территорию страны воинских контингентов со стороны Польши", — заявил глава КГБ Беларуси.

Опубликовано: Николай Скира