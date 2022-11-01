Экс-конгрессвумен Габбард: Байден нарушил обещание и развязал войну с Россией
Бывшая Член Палаты представителей США Тулси Габбард заявила что Байден нарушил обещание и развязал войну с Россией
Как сообщает РИА Новости: Экс-конгрессвумен Тулси Габбард заявила что Президент США Джо Байден нарушил собственное предвыборное обещание и развязал вооруженный конфликт с Россией.
Согласно социологическому опросу YouGov, 51 процент респондентов сообщили, что "не одобряют" то, как он справляется со своими обязанностями. Из них 37 процентов "сильно не одобряют" и 13 процентов "в некоторой степени не одобряют" действия главы государства. По словам Габбард, американский лидер даже не пытается прибегнуть к дипломатии, чтобы положить конец противостоянию двух великих держав. Работой Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов недовольны и больше половины американцев.
Опубликовано: Илья Крылов
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