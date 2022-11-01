Путин предложил отправить семьи участников спецоперации в турпоездки

На сайте Кремля опубликовано поручение Владимира Путина подготовить предложения по поводу организации турпоездок для семей участников спецоперации.

Президент поручил разработать предложения по выделению таким семьям именных сертификатов на туристические поездки по России.

В поручении речь идет как о детях, так и о других членах семей военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Поручение должно быть выполнено к 1 декабря нынешнего года.