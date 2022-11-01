«Укрэнерго» предрекает зимний гуманитарный кризис из-за дефицита энергии
2022-11-01 20:43
Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию The Guardian рассказал, что повреждения национальной энергосистемы могут привести к зимнему гуманитарному кризису.
По его словам, длительное отсутствие электроэнергии у потребителей и простои отопительных систем создадут серьезные социальные проблемы.
Кудрицкий отметил, что сейчас стоит вопрос о выживании системы энергоснабжения Украины.
Он также уточнил, что в стране практически не осталось неповрежденных АЭС. Помимо этого, повреждено около трети подстанций и распределительных систем, а поставки энергии из Европы не смогут полностью решить проблемы.
Опубликовано: Светлана Репина
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Премьер-министр Греции прокомментировал отсутствие российских туристов
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Госдеп: контакты США и России на саммите G20 в Индонезии не ожидаются
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России